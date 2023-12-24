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Gündem Son dakika! Bakan Güler sınır hattında: İntikam için irademiz tam
Gündem

Son dakika! Bakan Güler sınır hattında: İntikam için irademiz tam

Yeniakit Publisher
2023-12-24 11:26:00 - 2023-12-24 11:27:53

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekâtları sonrasında kahraman pilotlara seslendi. Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.


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