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Ekonomi

Son dakika altın ne kadar oldu? Güncel altın alış ve satış fiyat listesi

Son dakika altın ne kadar oldu? Güncel altın alış ve satış fiyat listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Düğün yapacak olanları ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bir hayli yükseldi. Peki ama bugün altın kaç para? İşte merak edilen kapalıçarşı, canlı altın döviz fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:19:00 -
Son dakika altın ne kadar oldu? Güncel altın alış ve satış fiyat listesi

Altın fiyatlarının yükselişi, hızla devam ediyor. Cep yakan altın fiyatlarının yükseleceği öngörülürken, gram altın 454 liradan işlem görüyor. İşte güncel son dakika altın fiyatları...

GRAM ALTIN

  • 454,76
  • 454,89

22 AYAR BİLEZİK

  • 415,00
  • 420,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 415,00
  • 420,00

YARIM ALTIN

  • 1.471,10
  • 1.513,50

ÇEYREK ALTIN

  • 737,50
  • 756,40

REŞAT ALTIN

  • 2.973,27
  • 3.035,55

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 410,72
  • 426,60

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 254,15
  • 294,99

Bir önceki günün altın fiyatı için aşağıdaki haberi tıklayın...

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