Son dakika altın ne kadar oldu? Güncel altın alış ve satış fiyat listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Düğün yapacak olanları ve yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bir hayli yükseldi. Peki ama bugün altın kaç para? İşte merak edilen kapalıçarşı, canlı altın döviz fiyatları...