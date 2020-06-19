Son dakika altın fiyatları 2020: Bugün gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Haziran ayında önce aşağı yönlü sert bir gerileme yaşayan altın fiyatları ardından da eski seviyesine tırmanışa geçerek dengelenme süreci içerisine girmişti. Altının onsun ve dolar kurunda yaşanan değişimler gram altının fiyatını etkilerken yeni haftayı 380 TL’nin üzerindeki seviyesinde kapatmak üzere olan altının gramı yüzde 0,30’luk bir artış gerçekleştirdi.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı bugün 380,90 TL’den alınıp 381 TL’den satışa sunuluyor. Bigpara’dan alınan son dakika altın fiyatları verilerine göre aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 728 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Yatırımcısının en fazla tercih ettiği ürünlerin başında gelen çeyrek altın bugün 621,70 TL’den alınırken 625,90 TL’den satışa sunuluyor.

Tam altın ne kadar?

Haftanın son işlem gününde 2 bin 479 TL’den alınan tam altın ise 2 bin 500 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış ve satışta diğer altın türlerine göre daha az kaybettirdiği için sıklıkla tercih edilen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 480 TL’den alınıp 2 bin 494 TL’den satılıyor.