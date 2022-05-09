Son dakika! Alparslan Kuytul tutuklandı!
Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
Alparslan Kuytul, bir dönem Furkan Vakfı yöneticiliği yapan iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.
Sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı!
Kuytul, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk eden Kuytul, ilk ifadesinde iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Birtakım güçlerin planı olabilir." dedi. Kuytul, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.
Yargı kararını hedef alan Furkan Vakfı üyeleri, birbiri ardına yaptıkları paylaşımlarda Kuytul'a kumpas yapıldığını iddia etti.
Kuytul yandaşlarının Adana adliyesi önündeki protestoları sürüyor.