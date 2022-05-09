  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son dakika! Alparslan Kuytul tutuklandı!
Gündem

Son dakika! Alparslan Kuytul tutuklandı!

Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:36:00 - 2022-05-09 18:01:20

Alparslan Kuytul, bir dönem Furkan Vakfı yöneticiliği yapan iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

Sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı!

Kuytul, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk eden Kuytul, ilk ifadesinde iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Birtakım güçlerin planı olabilir." dedi. Kuytul, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

Yargı kararını hedef alan Furkan Vakfı üyeleri, birbiri ardına yaptıkları paylaşımlarda Kuytul'a kumpas yapıldığını iddia etti.

Kuytul yandaşlarının Adana adliyesi önündeki protestoları sürüyor.

Alparslan Kuytul'un derin devlet hezeyanı!
Alparslan Kuytul'un derin devlet hezeyanı!

Gündem

Alparslan Kuytul'un derin devlet hezeyanı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay