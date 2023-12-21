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Siyaset Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Siyaset

Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-21 20:14:00 - 2023-12-21 21:13:16

Yerel seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek." dedi.

21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler hazırlıklarını hızlandırdı. AK Parti'nin özellikle İstanbul'daki adayının kim olacağı merak edilirken, parti sözcüsünden açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ilde çalışmaların tamamlandığını, aday açıklama takviminde esneme olabileceğini belirtti.

"10 ilde çalışmalar tamamlandı"

Çelik şunları söyledi :

"Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz.

"Gazze ile ilgili temaslar sürüyor"

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.
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Cumhur ittifakı

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.

Özgür Özel'e cevap: Sokak ağzı denilen bir üslup!

CHP Genel Başkanı'nın MSB Bakanı ile ilgili sözleri kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. CHP köklü bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyetle özdeşlik kurarlar. CHP'de üslubun buraya gelmesi CHP'ni destekleyenlerinde doğru bulmadığı bir üslup. Sokak ağzı denilen bir üslup.

TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanının anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.

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