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Gündem Son dakika... AFAD'dan yeni açıklama! Bilanço ağırlaşıyor, can kaybı sayısı yükseldi
Gündem

Son dakika... AFAD'dan yeni açıklama! Bilanço ağırlaşıyor, can kaybı sayısı yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "2 bin 834 bina yıkıldı. 8 bin 533 yaralı var. Bin 498 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:48:00 - 2023-02-06 17:38:56
Son dakika... AFAD'dan yeni açıklama! Bilanço ağırlaşıyor, can kaybı sayısı yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, "2 bin 834 bina yıkıldı. 8 bin 533 yaralı var. Bin 498 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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