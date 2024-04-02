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Gündem Son dakika... AFAD duyurdu! Muğla'da deprem
Gündem

Son dakika... AFAD duyurdu! Muğla'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:59:00 - 2024-04-02 17:34:12
Son dakika... AFAD duyurdu! Muğla'da deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan bilgilendirmede, merkez üssü Datça ilçesine 31.54 kilometre uzaklıktaki Ege Denizi'nde saat 16.33'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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