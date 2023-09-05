Son dakika açıklaması geldi! Yağış etkisini yitirse de aralıklarla sabah saatlerine kadar sürecek
İstanbul Valiliği sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Arnavutköy ve Başakşehir’de an itibariyle etkisini kaybetti. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmeti verilmeye devam ediyor." denildi.
"Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, "Yağışların sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor." uyarısı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO