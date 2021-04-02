Son dakika! ABD'de Kongre binası kapatıldı
ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası güvenlik nedeniyle kapatıldı.
ABD Kongresi yerleşkesinin "dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.
ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.
Kongre binasında 'dış tehdit' alarmı
Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.
İki polis yaralandı
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.