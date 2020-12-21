Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00-05.00, Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar uygulandığı kaydedildi ve vatandaşların üçüncü kısıtlamaya büyük ölçüde uyum sağladıkları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

`` 14 Aralık Pazartesi, hafta içi 21:00 - 05:00 arası, 18 Aralık Cuma 21:00 - 21 Aralık Pazartesi 05:00 arası sokağa çıkma yasaklarına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Halk Sağlığı Kanunu ve TCK 'nın ilgili maddeleri kapsamında adli veya idari işlem yapılmıştır.

Yapılan sıkı kontroller olan koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler rakamlara olumlu yansımaya başladı ancak virüsle mücadele henüz bitmedi. Ödün vermeden diğer kurallara, özellikle temizlik, maske ve mesafeye uymaya devam etmeliyiz. Sevgili milletimize bu süreçte gösterdiği sabır, fedakarlık ve anlayış için teşekkür ederiz. "