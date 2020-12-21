  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı
Aktüel

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:42:00 -
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının hafta içi 21.00-05.00, Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar uygulandığı kaydedildi ve vatandaşların üçüncü kısıtlamaya büyük ölçüde uyum sağladıkları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

`` 14 Aralık Pazartesi, hafta içi 21:00 - 05:00 arası, 18 Aralık Cuma 21:00 - 21 Aralık Pazartesi 05:00 arası sokağa çıkma yasaklarına uymayan 38 bin 874 kişiye  1593 sayılı Halk Sağlığı Kanunu ve TCK 'nın ilgili maddeleri kapsamında adli veya idari işlem yapılmıştır.

Yapılan sıkı kontroller olan koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler rakamlara olumlu yansımaya başladı ancak virüsle mücadele henüz bitmedi. Ödün vermeden diğer kurallara, özellikle temizlik, maske ve mesafeye uymaya devam etmeliyiz. Sevgili milletimize bu süreçte gösterdiği sabır, fedakarlık ve anlayış için teşekkür ederiz. "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da diplomat olarak görev yaptığı döneme ve Mısır'ın Akdeniz'deki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirme..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay