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Gündem Son bir haftada 30 terörist imha edildi
Gündem

Son bir haftada 30 terörist imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 05:04:00 -
Son bir haftada 30 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yaptığı son açıklamalara göre son haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada 1 Ocak 2024’ün başından bu yana ise 531 Irak’ın 658’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 1181 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Söz konusu yapılan operasyonların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde yürütüldüğü, sürekli ve kapsamlı olarak icra edildiği vurgulandı.

2023 yılında 2.032 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı geçen yıl Aralık ayında yapılan açıklamada, 2023 yılında toplamda 2.032 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti. Özellikle, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine odaklanan operasyonlar, terör örgütü yapılanmasının üst düzey isimlerini de içeren birçok teröristin etkisiz hale getirilmesiyle öne çıktı. Bu operasyonlar, yerli ve milli mühimmatların kullanımını vurgulayarak Türk ordusunun bölgedeki faaliyetlerinin istikrarını sağlarken, terör örgütlerinin her türlü etkinlik ve faaliyetini kısıtlaması açısından önem kazandı.

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