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Aktüel

Son bir haftada 229 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:32:26 -
Son bir haftada 229 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 229 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 22-28 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 5 olayda toplam 229 düzensiz göçmenin yakalandığı/kurtarıldığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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