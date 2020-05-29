Son bir haftada 229 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 229 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 22-28 Mayıs tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, son bir haftadaki 5 olayda toplam 229 düzensiz göçmenin yakalandığı/kurtarıldığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.