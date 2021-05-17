Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok

Çalışmaya göre Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi ve işsizlik ilk sırada yer alırken, "ekonomiyi kim çözer" sorusuna ise "AK Parti" cevabı ön plana çıktı.

Liderler arasındaki çekişmenin de değerlendirildiği anket sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla, Mansur Yavaş, oy kaybeden Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener izledi.

Ankete göre; Kılıçdaroğlu'nu CHP'liler yüzde 66'sı başarılı bulurken, İYİ Partililer Meral Akşener'i yüzde 77, AK Partililer ise Erdoğan'ı yüzde 93 oranında başarılı buluyor.

Selvi'nin paylaştığı verilere göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6'yla ilk sırada gelirken, onu 15.7'yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun oy oranındaki gerileme ise burada da sürüyor. İmamoğlu ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. Bu düşüş seyri devam ederse Akşener'in gerisine düşüp, dördüncü olacak. İmamoğlu yüzde 9.6 alırken Akşener 6.0'la dördüncü sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.1'le beşinci sırada.

Selvi yazısını, "İktidarın da, muhalefetin de önemli sonuçlar çıkaracağı bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadesiyle bitirdi.

İşte Selvi'nin yazısında paylaştığı oranlar;

"Kamuoyu araştırması mı yapılıyor, yoksa algı operasyonu mu tartışması önemini koruyor. O nedenle siyasi partilerin sağladığı kaynakla araştırma yapıp, kamuoyunu manipüle etmeye çalışan araştırmalardan uzak durmaya çalışıyorum.

Ancak sistematik olarak takip ettiğim araştırma kuruluşlarından olan Optimar’ın henüz hiçbir yerde yayınlanmayan araştırmasını ise paylaşmak istedim.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar bu araştırmayı 22-30 Nisan tarihleri arasında yapmış. 26 ilde 2027 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın kaynağını ise Optimar karşılamış.

Türkiye’nin en önemli sorunu

Koronavirüsün küresel bir salgın olarak dünyayı etkisi altına aldığı günden bu yana ne zaman Türkiye’nin en önemli sorunu nedir diye sorulsa, ekonomi ile koronavirüs at başı gidiyor. İlk başlarda koronavirüs ön plandaydı. Ancak uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandı.

Ekonomi ilk sırada

Optimar’ın araştırmasında yüzde 33.2’yle ekonomi ilk sırada çıkıyor. Onu yüzde 30.9’la koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7’yle işsizlik geliyor.

Araştırmanın alt başlıklarında ekonomi öncelikli sorun diyenler, mutfağı iyi bilen kadınlar, iş hayatında aktif olarak yer alan 35-44 arası erkekler ve ilginç bir şekilde üniversite mezunları oluşturuyor.

Partilere göre öncelik sırası

Koronavirüs ve ekonomi konusundaki farklılık partilere göre değişim gösteriyor. İktidar ve muhalefet ayrışımı burada da kendini belli ediyor.

AK Parti ve MHP’lilere göre koronavirüs birinci sorun olurken ekonomi az farkla ikinci sıraya yerleşiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’de ise ekonomi birinci sırada, koronavirüs ikinci sırada geliyor.

Ekonomiyle ilgili sorunu kim çözer?

Uzayan pandemi nedeniyle ekonomi dünyanın bir numaralı gündem maddesi olduğu için ekonominin birinci sorun olarak çıkması şaşırtıcı değil, ama "Peki sizce bu sorunu kim çözer?" diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor. AK Parti çözer diyor.

Ankete katılanların yüzde 35.4’ü "AK Parti çözer" diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.2’de kalıyor. CHP’ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi "CHP çözer" demiyor.

Üçüncü sırada ise 6.2’yle İYİ Parti geliyor.

En beğenilen siyasetçiler

En beğenilen siyasetçiler anketinde inişler çıkışlar oluyor. Moda tabirle "in’ler out’lar" burada da geçerli. İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Ekrem İmamoğlu bir süredir iniş trendinde. Yerini Mansur Yavaş’a kaptırdı.

En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29.3’le ilk sırada geliyor. Erdoğan’ı 13.4’le Mansur Yavaş izliyor. Üçüncü sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9’ken, ilginç bir sonuç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 5.7’yle Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in ardından altıncı sırada geliyor. Kılıçdaroğlu’na CHP seçmeninin bir bölümü destek vermiyor. Bunu doğrulayan verileri paylaşacağım.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nu başarılı buluyor mu?

Sosyal medya atağı, mutfakta çektiği videolar ve eşi Selvi Hanım’a mutfakta yardım eden videoyla imaj çalışması yapan Kılıçdaroğlu’nun sanıyorum daha çok CHP seçmenine kendisini kabul ettirme sorunu bulunuyor. Çünkü CHP seçmeninin yüzde 27.3’ü Kılıçdaroğlu’nu başarısız buluyor. Yerel seçimlerdeki başarıyla bu oran gerilese de varlığını koruyor. CHP seçmeninin dörtte biri Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulmuyor. Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 66.5 çıkıyor.

Akşener başarılı mı?

İYİ Parti seçmeninde Meral Akşener’i başarılı bulanların oranında kısmi bir yükseliş söz konusu. Başarılı diyenler yüzde 77 olurken başarısız diyenlerin oranı yüzde 14.8’e geriledi.

Erdoğan tartışmasız

AK Partililerin yüzde 95.2’si Erdoğan’ı başarılı buluyor. Kurulduğu günden bu yana kendilerini başarıdan başarıya taşıyan ve 19 yıldır iktidarda tutan bir lideri başarılı bulmalarında şaşılacak bir şey yok. Ancak pandemi şartlarında da bunun devam etmesi önemli. AK Parti seçmeni Erdoğan’ı ayrı bir yere oturtuyor.

Partilerin oy oranı

Şimdi hem partilerin oy oranını vereceğim hem de partiler arasındaki oy kaymalarına dikkat çekeceğim. AK Parti’nin oy oranını düşük göstermek için açık artırma açan anket firmaları üzülecek ama kararsızlar dağıtıldığında AK Parti’nin oy oranı yüzde 39.7 çıkıyor. Muhalefet pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunları fırsata çevirmek istiyor ama erken seçim çağrısı yaparken biraz sonra vereceğim oranları dikkate almalarında yarar var.

CHP’nin oy oranı yüzde 24.1 olurken onu 10.9’la MHP, 10.8’le HDP takip ediyor. Şaşırtıcı olan ise İYİ Parti’nin 9.8’le beşinci sırada gelmesi. Yükseliş içinde olan İYİ Parti açısından bu oranın alt gruplarının iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Muhalefeti yanıltan oy kaymaları

Muhalefette coşkulu bir hava seziliyor. Ama ihtiyatlı bir coşku içinde olmakta yarar var. Sonra seçim gecesi yeni bir hüsran yaşanabilir.

AK Parti seçmenini koruyor ama her seçim döneminde istikrarın sağlanması adına iktidara oy veren seçmende bir tereddüt gözleniyor. AK Parti onları ikna etmek, muhalefet ise yanına çekmek istiyor.

Muhalefet cephesinde ise CHP seçmeninden İYİ Parti’ye bir kayma görülüyor. CHP seçmeninin yüzde 13.3’ü İYİ Parti derken, MHP ile İYİ parti arasındaki geçişkenlik ise azalmasına rağmen karşılıklı olarak devam ediyor.

Hakkında kapatma davası açılmasından sonra HDP seçmenini bloke ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu araştırmayı dikkatli bir şekilde incelemesinde yarar var. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda belediye başkanlarının gerisinden geliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 38.6’yla ilk sırada gelirken onu 15.7’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun oy oranındaki gerileme ise sürüyor. İmamoğlu ikincilikten üçüncü sıraya geriledi. Bu düşüş seyri devam ederse Akşener’in gerisine düşüp, dördüncü olacak. İmamoğlu yüzde 9.6 alırken Akşener 6.0’la dördüncü sırada geliyor. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.1’le beşinci sırada.

Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Optimar’ın anketinde muhalefetin adayı kim olmalı sorusu da sorulmuş.

Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 29 çıkarken, ikinci sırada yüzde 13.3’le Ekrem İmamoğlu geliyor. Kılıçdaroğlu ise 8.7’yle üçüncü sırada kendine yer bulmuş.

Meral Akşener’in yüzde 7.3 aldığı ankette eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül diyenlerin oranı 2.6’da kalıyor.

Ders çıkarılmalı

İktidarın da, muhalefetin de önemli sonuçlar çıkaracağı bir tablo ile karşı karşıyayız."