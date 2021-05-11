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Siyaset Son ankette muhalefeti gazlama girişimi! 6 parti birleşirse...
Siyaset

Son ankette muhalefeti gazlama girişimi! 6 parti birleşirse...

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı Nisan ayı anketinde muhalefeti gazlama çalışması yapıldı. Ankette Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45 olarak gösterilirken, 6 partinin birleşmesi ile oluşturulacak ittifakta yüzde 50 sınırının aşılacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:14:00 -
Son ankette muhalefeti gazlama girişimi! 6 parti birleşirse...

MetroPOLL araştırma şirketinin nisan ayı anket çalışma sonucunu açıkladı. Ankette AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranına karşı yine bir algı oluşturma çabasına girildi. Cumhur İttifakı'nın oyunun düşük gösterildiği ankette, muhalefeti gazlamak için büyük bir ittifak sonrası yüzde 50 sınırının aşılacağı iddia edildi.

Sonuçlar

MetroPOLL'ün anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenin yüzde 27,1'i AK Parti, yüzde 18,3'ü CHP, yüzde 10,7'si İYİ Parti, yüzde 8,7'si MHP, yüzde 8,4'ü HDP'ye oy vereceğini açıklarken; DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin oranları yüzde 3'ü bile bulmadı.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranlarının 34,1'i AK Parti, yüzde 23'ü CHP, yüzde 13,5'i İYİ Parti, yüzde 11'i MHP ve yüzde 10,6'sı HDP'ye gitti.

6 parti ile yüzde 50'nin üzerine çıkarıyorlar

Ankete göre oy oranları toplandığında Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45, 1 yaparken, Millet İttifakı'nın oy oranı ancak 6 partinin oyları toplanırsa yüzde 50'nin üzerine çıkabiliyor.

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