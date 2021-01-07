  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Son ankette Erdoğan fark attı! Diğer 5 kişi...
Gündem

Son ankette Erdoğan fark attı! Diğer 5 kişi...

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Erdoğan'ın karşısındaki 5 aday ancak Erdoğan kadar oy alabildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:20:00 -
Son ankette Erdoğan fark attı! Diğer 5 kişi...

Kadir Has Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı son anket sonuçları açıklandı. Sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine açık ara fark attığı görüldü.

5'i ancak Erdoğan Erdoğan kadar oy alıyor

Ankette katılımcılara "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 42,9 Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Anket sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş yüzde 10,0, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9,7, Meral Akşener yüzde 9,2, Ekrem İmamoğlu yüzde 8,6 ve Mansur Yavaş yüzde 5,5 oy aldı. Anket sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki 5 aday ancak Erdoğan kadar oy alabildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

geç bu algı işlerini akit gidici kim vercek esnafmı çifçimi
  • Yanıtla

Uğur

Fatih Erbakan'ı da katsınlar. Gerçi Fatih Erbakan o seçime girerse ikinci turda yine Erdoğan'ı desteklese gerektir, ama ilk tura bari girerse yeğ olabilir cidden.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…
Siyaset

Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının bitmediği CHP’de yeni bir rezalet patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı R..
NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!
Medya

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamayı okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazetecil..
Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil
Dünya

Yiğit Bulut’tan darbe yorumu: Birleşik Devletler artık birleşik değil

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, ABD’deki darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay