Son ankette dikkat çeken sonuçlar! O partinin oyu eridi

AK Parti iktidarının hayata geçirdiği tarihi ekonomi hamleleri sonrası partinin oy oranlarında yükselme devam ediyor. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin son anketine göre fark giderek açılıyor.

Büşükşehirlerde yaşayan vatandaşlar katıldı

TEAM Araştırma, hazırladığı anketin sonuçlarını da paylaştı.

Merkez, araştırmayla ilgili, "Geçen hafta tamamladığımız araştırmamızın seçmen tercihleri verilerini aşağıda bulabilirsiniz. Araştırma, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van'da yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirildi (Örneklem: 1594 kişi)" ifadelerini kullandı.

AK Parti oylarını arttırdı

TEAM tarafından yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtılmadan oy dağılımlarına bakıldığında, Ak Parti'nin oylarının Kasım ayına göre 4.3 puan artırarak yüzde 32.1'e çıktığı, bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP'den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği görüldü.

Kararsızlardan sonra büyük yükseliş

Ak Parti'de kararsız oyların dağıtılmasından sonra yaşanan yükseliş ise dikkat çekti. Kararsızların dağıtılmasından sonra AK Parti yüzde 38.2 bandına otururken, iktidar partisini sırasıyla yüzde 26.4 ile CHP, yüzde 12 ile İYİ Parti ve yüzde 11.8 ile HDP takip etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu ise 7.6 oldu.

CHP'nin oyları eriyor

TEAM tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarının devamı ise şöyle oldu: Kasım ayı ile karşılaştırıldığında: 1) Cumhur ittifakı oyları yüzde 43.9'dan yüzde 45.8'e yükselmiş, 2) kararsız ve protesto oylarının toplamı yüzde 18.7'den yüzde 15.3'e düşmüş, 3) kararsızların azalması ve AK Parti'ye dönmeleri sonucunda CHP oy oranı da 1.8 puan gerilemiş.