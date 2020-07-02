Son ankette bomba sonuç!

Yaptığı anketlerde AK Parti'nin oyunu düşük göstermeye çalışmasıyla bilinen İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Halk TV'nin Şirin Payzın ile Sözüm Var programında araştırma sonuçlarını açıklayan Selçuki, tüm anketlerde oyu yüzde 40'ın üzerinde olan AK Parti'nin oyunun yüzde 36,27 olduğunu CHP'nin oyunun ise yüzde 18,63 olduğunu söyledi. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından AK Parti'nin oyunun bilinçli olarak düşürülerek açıklanmasına rağmen AK Parti, CHP'yi ikiye katladı.



İstanbul Ekonomi Araştırma'nın açıkladığı anket sonuçları şu şekilde;

AK Parti yüzde 36.27

CHP’nin oyu yüzde 18.63

HDP ise yüzde 10.43

MHP yüzde 9.50

İYİ Parti 9.20

DEVA Partisi 2.40

Gelecek Partisi yüzde 0.78

Kararsızlar yüzde 10.70