Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Şen, yaptığı açıklamada AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtti.

Mustafa Şen Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın yüzde 50'nin üzerinde olduğu söylerken, "AK Parti olarak oy oranımız yüzde 42. Bu iki aydır da yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da yüzde 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor" ifadelerini kullandı.