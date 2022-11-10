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Siyaset Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Siyaset

Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtirken Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın da yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurguladı. Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 düzeyinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 23:12:00 -
Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Mustafa Şen, yaptığı açıklamada AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak belirtti.

Mustafa Şen Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranın yüzde 50'nin üzerinde olduğu söylerken, "AK Parti olarak oy oranımız yüzde 42. Bu iki aydır da yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da yüzde 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor" ifadelerini kullandı.

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