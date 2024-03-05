Son anket sonuçları canlı yayında açıklandı! İstanbul'da kim önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala en çok merak edilen şehirlerden biri de İstanbul oldu. Canlı yayında AK Parti adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını paylaştı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum anketlerde son durumu açıkladı. Kurum, "En son yaptığımız anketi paylaşmıştık, biz geriden geldik. Üstüne koya koya geldik, işte bu telaşta o yüzden. Genel başkanı bir yandan laf yetiştiriyor, ilgisiz belediye başkanı bir yandan laf yetiştiriyor. Sürekli gündemi farklı gündemlere çekme çabası bu yüzden. Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor." dedi.