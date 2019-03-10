Son anket sonuçları açıklandı: O ilde fark yüzde 57,3'e yükseldi Piar Araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Anketlere göre, Cumhur İttifakı birçok ilde ipi göğüslüyor.

Piar Araştırmanın “İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi yerel seçim araştırması” raporu açıklandı. Anket sonucuna göre, birçok ilde Cumhur İttifakı adayları önde olurken Şanlıurfa'da kıyasıya bir mücadelenin olduğu görüldü. MALATYA Cumhur İttifakı adayı Selahattin Gürkan: yüzde 62.3 Millet İttifakı adayı Soner Gökçe: yüzde 30.5 ERZURUM Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen: yüzde 72.4 İYİ Parti’li aday Mahmut Uykusuz: yüzde 15.1 CHP’li aday Mehmet Şimşek: yüzde 8 GAZİANTEP Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin: yüzde 46.1 DSP’li aday Celal Doğan: yüzde 35.4 Millet İttifakı adayı Ejder Demir: yüzde 14.2 KAYSERİ Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç: yüzde 66.2 Millet İttifakı adayı Dursun Ataş: yüzde 30.1 KARS HDP’li adaylar Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca: yüzde 28.2 Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik: yüzde 25 CHP’li aday Taner Toraman: yüzde 19.1 İYİ Parti’li aday Settar Kaya: yüzde 12.6 DSP’li aday Naif Alibeyoğlu: yüzde 10.8 KONYA Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay: yüzde 65.7 Millet İttifakı adayı Oğuz Şimşek: yüzde 23.1 Saadet Partisi adayı H. Hüseyin Uyar: yüzde 11.2 ŞANLIURFA Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri: yüzde 50.8 Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 49

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