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Son anket sonuçları açıklandı: O ilde fark yüzde 57,3'e yükseldi

Piar Araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Anketlere göre, Cumhur İttifakı birçok ilde ipi göğüslüyor.

10 Mart 2019 Pazar 16:24
Son anket sonuçları açıklandı: O ilde fark yüzde 57,3'e yükseldi

Piar Araştırmanın “İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi yerel seçim araştırması” raporu açıklandı. Anket sonucuna göre, birçok ilde Cumhur İttifakı adayları önde olurken Şanlıurfa'da kıyasıya bir mücadelenin olduğu görüldü.

MALATYA

Cumhur İttifakı adayı Selahattin Gürkan: yüzde 62.3

Millet İttifakı adayı Soner Gökçe: yüzde 30.5

ERZURUM

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen: yüzde 72.4

İYİ Parti’li aday Mahmut Uykusuz: yüzde 15.1

CHP’li aday Mehmet Şimşek: yüzde 8

GAZİANTEP

Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin: yüzde 46.1

DSP’li aday Celal Doğan: yüzde 35.4

Millet İttifakı adayı Ejder Demir: yüzde 14.2

KAYSERİ

Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç: yüzde 66.2

Millet İttifakı adayı Dursun Ataş: yüzde 30.1

KARS

HDP’li adaylar Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca: yüzde 28.2

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik: yüzde 25

CHP’li aday Taner Toraman: yüzde 19.1

İYİ Parti’li aday Settar Kaya: yüzde 12.6

DSP’li aday Naif Alibeyoğlu: yüzde 10.8

KONYA

Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay: yüzde 65.7

Millet İttifakı adayı Oğuz Şimşek: yüzde 23.1

Saadet Partisi adayı H. Hüseyin Uyar: yüzde 11.2

ŞANLIURFA

Saadet Partisi’nin adayı Sabahattin Cevheri: yüzde 50.8

Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 49

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:24
  1. Şanlıurfa
  2. anket
  3. anket sonuçları açıklandı

YORUM YAZ

  • BEKLEYİN ÇOK AZ KALDIBEKLEYİN ÇOK AZ KALDI15 dk önce
    ANKETLER üzerinden ilginç bir "ALGI OPERASYONU yapılıyor.Bana "2002 öncesi "SAĞ KESİME" anketler üzerinden yapılan "ALGI OPERASYONU" nu hatırlatıyor.Sonuçlarda hep bu anketlerin TERSİNE çıkardı.Şimdiki iktidardan ençok sözde "SOL KESİM" memnun.Çünkü bu memnuniyette haklılar.Çünkü "SAĞ KESİM" diye bir şey yok.Şimdide anketlerin "TERSİNE SONUÇLARI" göreceğiz.Bekleyin,çok az kaldı...
  • DeseneDesene16 dk önce
    Desenize engin altay patladı
  • YorumcuYorumcu16 dk önce
    Urfada saadetin adayı patladı.Kürdistan ve ezan muhabbetinden sonra oylar döndü.CHP İZMİRİ KAYBEDIYOR.Izmirliler ders vermeye hazırlanıyor
  • dimitrizâdedimitrizâde20 dk önce
    zaman fetönün ve pekakanın durmadığı yerde durma zamanıdır!

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