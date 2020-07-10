Son anket Ankara'yı sallayacak... Sadece 4 parti seçim barajını aştı

ORC Araştırma'nın yaptğı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre 4 siyasi parti, yüzde 10'luk seçim barajını aşıyor.

ORC'nin yürüttüğü çalışmada, vatandaşların oy verme eğilimleri AK Parti için yüzde 37,3, CHP için yüzde 26,2, MHP için yüzde 13,0 ve HDP içinse yüzde 10,4 olarak ölçüldü.

Araştırmanın 15 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında 81 ilde 53 bin 560 kişi ile yapıldığı belirtildi.

İYİ Parti baraj altı

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti, yüzde 6,8 ile baraj altında kaldı.