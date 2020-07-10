  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Son anket Ankara'yı sallayacak... Sadece 4 parti seçim barajını aştı

ORC Araştırma'nın yaptğı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre; AK Parti, CHP. MHP ve HDP seçim barajını geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:51:00 - 2020-07-10 15:01:27
Son anket Ankara'yı sallayacak... Sadece 4 parti seçim barajını aştı

ORC Araştırma'nın yaptğı "Türkiye'de bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketine göre 4 siyasi parti, yüzde 10'luk seçim barajını aşıyor.

ORC'nin yürüttüğü çalışmada, vatandaşların oy verme eğilimleri AK Parti için yüzde 37,3, CHP için yüzde 26,2, MHP için yüzde 13,0 ve HDP içinse yüzde 10,4 olarak ölçüldü.

Araştırmanın 15 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında 81 ilde 53 bin 560 kişi ile yapıldığı belirtildi.

İYİ Parti baraj altı

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti, yüzde 6,8 ile baraj altında kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Bu uyduruk bir anket Ak Parti korkun altına asla düşmez chpkk da yirmibeşin üstüne asla çıkamaz. Siz de sanki, ahanda çok iyi anket diye sunmayın . Bu sonuçlar karşı mahalleyi iştahlandırır, gaza getirir. Bizim mahallede de moral bozar. Bu anket fos ve yalandır
  • Yanıtla

nusri

Yalan yalan yaaalaaan, inan kiiiii yaaaalaan!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı