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Dünya Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar
Dünya

Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-03-30 01:53:00 -
Son anda iptal etti! Papa'dan flaş karar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geleneksel "Haç Yolu (Via Crucis)" ayinine katılımını son anda iptal etti.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesindeki "Kutsal Cuma" olarak anılan günde Roma'nın simge anıtlarından Kolezyum önünde yapılan ve genellikle Papa'nın başkanlık ettiği "Haç Yolu" ayini bu yıl da Papasız gerçekleştirildi.

Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son anlarının anıldığı ayine, normalde başkanlık edeceği açıklanan Papa'nın, ayinin başlamasına dakikalar kala katılımını iptal ettiği bildirildi.

Katoliklerin ruhani liderinin katılacak olması sebebiyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Kolezyum'daki ayine Papa'nın gelmeyeceğinin anlaşılması üzerine tören alanında oturacağı koltuğu da görevliler tarafından kaldırıldı.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yarın yapılacak Paskalya öncesi ayin ve pazar günü yapılacak Paskalya ayinine kadar sağlığını korumak için Papa Franciscus, Kolezyum'daki 'Haç Yolu' ayinini Santa Marta Evi'nden (konutu) takip edecek." ifadesi kullanıldı.

Papa, dün akşamki "Haç Yolu" ayininden önce Vatikan'da Hz. İsa'nın anıldığı ayine ise katılmıştı.
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Bu arada, Papa Franciscus, geçen yıl da geçirdiği solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle "Haç Yolu" ayinine katılamamıştı.

Farklı sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl sık sık hastaneye başvurmak durumunda kalan 87 yaşındaki Papa Franciscus, dizindeki problem sebebiyle son yıllarda ayinlere katılırken tekerlekli sandalye ve baston kullanıyor.

Papa Franciscus, son birkaç haftadır da bronşit ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları nedeniyle konuşmalarını yardımcılarına yaptırıyor.

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