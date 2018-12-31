Son 5 yıldır böylesi yaşanmadı! Dolar hakimiyetini kaybediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ABD dolarının global rezerv paralar içindeki payı 2018 3. çeyrekte yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Euronun payı ise son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

2018'in 3. çeyreğinde toplam döviz rezervleri yükseldi

Japon yeninin global rezervler içinde payının 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı 3. çeyrekte Çin yuanı cinsinden rezervlerin oranı ise 2016 dördüncü çeyrekte bu yana ilk kez düştü.

2018'in 3. çeyreğinde toplam döviz rezervleri bir önceki çeyrekteki 10,51 trilyon dolardan 10,71 trilyon dolara yükseldi.

Yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyesi

3. çeyrekte ABD doları cinsinden döviz rezervleri 6,63 trilyon dolar ile toplam rezervlerin yüzde 61,94'ünü oluşturdu. Bu oran 2. çeyrekte yüzde 62,4 olmuştu. 3. çeyrekte görülen oran 2013 4. çeyrekteki yüzde 61,27'den bu yana görülen en düşük oran oldu.

Japon yeninin payı ise yüzde 4,98'e yükseldi. Euronun payı yüzde 20,48 olurken Çin yuanının payı yüzde 3,8'e geriledi.