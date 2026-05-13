Son 3 yılın en hızlı artışı: Almanya'ya bir savaş darbesi daha!
Son 3 yılın en hızlı artışı: Almanya’ya bir savaş darbesi daha!

Son 3 yılın en hızlı artışı: Almanya’ya bir savaş darbesi daha!

Almanya’da Orta Doğu’daki savaşın enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesinin etkisiyle toptan eşya fiyat endeksi nisanda son üç yılın en hızlı artışını gösterdi. Destatis verilerine göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,3 yükseldi.

Nisan ayında kaydedilen yüzde 6,3’lük yıllık artış, Şubat 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Destatis, nisandaki fiyat artışlarının ana nedeninin İran ve Orta Doğu’daki çatışmalar olduğunu, bu durumun özellikle enerji ürünleri ve ham madde fiyatlarını yukarı çektiğini vurguladı.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın bloke edilmesi dünya piyasalarında petrol fiyatlarını yükseltirken Almanya’da petrol ürünleri maliyeti nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 37,3 arttı.

Petrol ürünlerindeki fiyatlar nisanda marta göre de yüzde 12,7 yükseldi.

 

- Metal ve kimyasal ürünlerde sert yükseliş

Nisanda toptan eşya fiyat endeksini yukarı taşıyan diğer önemli kalemler demir dışı cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünleri oldu.

Bu gruptaki fiyatlar geçen yılın nisan ayına göre yüzde 40,2 arttı.

Ayrıca çiçek ve bitki toptancılığında yüzde 9,3, kimyasal ürünlerde ise yüzde 7,3’lük yıllık artış kaydedildi.

Buna karşın bazı ürün gruplarında fiyat düşüşleri görüldü.

Süt, süt ürünleri, yumurta ile katı ve sıvı yemeklik yağların toptan fiyatı geçen yıla göre yüzde 7,8, kahve, çay, kakao ve baharat ürünlerinin fiyatı ise yüzde 7,5 geriledi.

 

- Enflasyon 2024 başından beri en yüksek seviyesinde

Toptan eşya seviyesindeki maliyet artışları, gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına da yansıdı.

Almanya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9’a ulaşarak 2024 yılının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu yükselişte, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yüzde 10,1’lik artış belirleyici olurken, gıda fiyatları da yüzde 1,2 yükseldi.

Büyükçekmece'den Almanya'ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün'ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı

Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı

Almanya'da şirketler iflas bataklığında!

Almanya’da şirketler iflas bataklığında!

Almanya'da enflasyon krizi! 2 yılın zirvesinde

Almanya'da enflasyon krizi! 2 yılın zirvesinde

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda milliyetçiliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimi..
Kuveyt'te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!
Kuveyt’te denizden sızma girişimi ortalığı ayağa kaldırdı, İranlı ajanların yakalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik köprüler atılma noktasına geldi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışırken gözaltına alınması üzerine Kuveyt yönetimi "..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23