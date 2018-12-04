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"Son 3 virajımız kaldı

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Devre arasına kadar son 3 virajımız kaldı. Bunları da kazanıp üst sırayla puan farkını iyice eritmek istiyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 13:59
"Son 3 virajımız kaldı


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, devre arasına 3 maçlarının kaldığını belirterek, bunları kazanıp üst sırayla puan farkını eritmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendiklerini hatırlatarak, "Bu maç önce istediğimiz her şey adeta yerine geldi. Bu galibiyet hem lig sıralamasında hem de moral olarak daha iyi seviyelere ulaşmamızı sağladı." dedi.

Tüm şartların artık kendileri için verimli hale geldiğini anlatan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Devre arasına kadar son 3 virajımız kaldı. Bunları da kazanıp üst sırayla puan farkını iyice eritmek istiyoruz. Böylelikle ilk hedeflediğimiz kısa dönem planımızı tutturmuş olacağız. Son 3 final maçının ilkinde sahamızda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Bu müsabaka da çok zor geçecek. Rakip alt sıralarda ama iyi oynayan bir takım. Balıkesirpor maçında önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Aynı ciddiyetle oynamaya devam edeceğiz."

Mehmet Altıparmak, 10 Aralık Pazartesi günü oynayacakları karşılaşmaya taraftarları davet ederek, destek çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:59
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Giresunspor
  5. Mehmet Altıparmak
  6. Spor Toto 1. Lig

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