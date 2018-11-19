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Son 3 günde 50 ölüm! Halk tedirgin

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, son 3 günde 50 tavuk telef oldu. İlçede meydana gelen tavuk ölümleri halkı tedirgin etmeye başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:38
Son 3 günde 50 ölüm! Halk tedirgin

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 3 günde 50 tavuğun telef olması köy halkında tedirginliğe neden oldu.

Köylüler tedirgin

Perşembe beldesine bağlı Koramanlar Köyünde 3 gündür kümeslerinde bulunan tavukların sabah saatlerinde cansız halde bulan köylüler tedirgin olmaya başladı. 3 gün içerisinde 50'nin üzerinde tavuğun telef olduğunu belirten köylüler, "Telef olan kanatlı hayvanların kafa kısmında şişkinlik ve ağız kısmında ise salya akıyor. Bu belirtilerle birlikte hayvanlar 3-4 saat içerinde telef oluyor. Kümes hayvanlarında meydana gelen bu ani ölümlerin biz köylüleri korkutuyor. 3 günde 10 evdeki kümeslerde şuana kadar yaklaşık 50 tavuk telef oldu. Bu bulaşıcı bir hastalık ise çoluk çocuğumuza bulaşmasından korkuyoruz. Bir hanede sadece 3 günde 18 tavuk telef oldu. Şuan hala tavuklar telef olmaya devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:38
  1. Zonguldak
  2. tavuklar telef oldu

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