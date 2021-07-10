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Gündem Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 59 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 670’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:23:00 - 2021-07-10 09:23:35
Son 24 saatte korona virüsten 59 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 5 bin 670 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Bir günde toplam 228 bin 826 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 126 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,35 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 19 bin 923'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 31,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun” dedi.

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