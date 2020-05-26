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Aktüel

Son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:51:01 -
Son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

PEKİN/BANGKOK (AA) - Son bir günde Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı.

Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi.

Çin'de 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.

Başkent Pekin'deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran'da eğitime başlaması planlanıyor.

Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

- Güney Kore'de 19 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 11 bin 225 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.


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