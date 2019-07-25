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Somonun faydaları sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Somon hem çocuklar hem de yetişkinler için son derece faydalı bir gıdadır. İşte, somonun sağlığa olan faydaları…

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
Somonun faydaları sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Süper besinler arasında yer alan somon sağlık için son derece faydalıdır. Rengiyle iştah kabartan somonu çocuklarınıza da güvenle yedirebilirsiniz. Peki, beslenme uzmanlarının diyet listelerine eklediği, hekimlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirttiği somonun faydalı nelerdir?

Omega-3 deposu

Somon tam bir omega-3 kaynağıdır. Omega-3 sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır.

Omega-3'ün faydaları:

  • Kötü kolesterolü düşürür.
  • Kalp krizi ve felç riskini azaltır.
  • Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimali düşürür.
  • Kanın pıhtılaşmasını önler.
  • Omga-3, kan şekerini deneler.
  • Güçlü kemikler için omega-3 son derece önemlidir.

Protein kaynağı

Somon kaliteli protein bakımında son derece zengindir. Proteinleri sindirmek daha zor olduğu için daha uzun süre tok kalmış olursunuz. Somon hem daha uzun süre tok kalmanıza hem de metabolizmanızın hızlanmasına yardım eder.

Beyin fonksiyonlarını arttırır

Beynin düzgün çalışması için omega-3 çok kıymetlidir. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli olarak somon tüketenlerde yaşları ilerlese bile ciddi bilişsel işlev sorunu yaşanmadığını kanıtlamıştır. Bu nedenle somonu çocuklarınızın da beslenmesinden eksik etmemelisiniz.

Çocuklar için önemli

Somon, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu sorunu yaşayan çocuklar için son derece faydalıdır. Bu sorunu yaşayan çocuklar haftada iki kez somon tüketmelidir. Yapılan araştırmalar söz konusu çocukların somon tüketmeye başladıktan sonra semptomları daha az yaşadığı gözlenmiştir.

D vitamini kaynağı

Kemiklerimiz için D vitamini son derece önemlidir. D vitamini güneşin yanı sıra somondan da alabilirsiniz.

Keskin gözler

Somon B grubu vitaminlerinin yanı sıra A vitamini konusunda da zengindir. Göz sağlığı için faydalı olan A vitamini gözlerin uzun yıllar sağlıklı kalmasına katkı sağlar.

Saç dökülmesine son

A vitamini, B vitamini, omega-3, demir ve protein yönünden zengin olan somon düzenli ve dengeli tüketildiğinde saç dökülme sorununu ortadan kaldırır.

Yaşlanmayı unutun

Omega-3 deposu somon cildinizin yıllara meydan okumasına yardım eder.

Yüzünüzü güldürür 

Somon içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kendinizi daha mutlu hissetmenize destek olur.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:35
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