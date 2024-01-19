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Aktüel Sömestir tatili, otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı
Aktüel

Sömestir tatili, otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:08:00 -
Sömestir tatili, otobüs bileti satışlarını yüzde 525 artırdı

Sömestir tatilinin gelişiyle birlikte otobüs bileti satışları ve aramaları arttı. Türkiye’nin Lider Seyahat Platformu ENUYGUN’un paylaştığı verilere göre sömestir tatili için son iki haftada satılan otobüs bileti sayısı önceki iki haftalık döneme göre yüzde 525 arttı.

Verilere göre sömestir tatili için en çok otobüs bileti alınan ilk 5 rota, İzmir -Ankara, Ankara-İzmir, İzmir-Esenler, Ankara -Adana ve Esenler-İzmir oldu. En çok otobüs biletinin alındığı destinasyonsa Ankara oldu. Veriler sepetlerin yüzde 70’inin tek kişilik olduğunu gösteriyor.

ENUYGUN adına verileri yorumlayan ENUYGUN Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, “Otobüs bileti satışlarının son iki haftada 5,5 kata yakın artması çok normal çünkü tüketiciler otobüs biletlerini almayı genelde son ana bırakıyor. Tatil bugün başlıyor olsa da otobüs biletini almayı son güne bırakan kişilerin olmasını ve satışlarımızın bugün de artmaya devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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