'Somali'ye yardımı durdurabiliriz'

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Cuma günü yaptığı açıklamada, "yeni fon sağlanmaması halinde Nisan ayına kadar Somali'deki insani yardımı durdurmak zorunda kalacağı" uyarısında bulundu.

Roma merkezli kuruluş, 2025 yılı başında 2.2 milyon olan acil gıda yardımı alan kişi sayısını bugün 600 bine düşürmek zorunda kaldığını ifade etti.

WFP'den yapılan açıklamada, "Acil finansman sağlanmadığı takdirde, WFP Nisan ayına kadar insani yardımı durdurmak zorunda kalacaktır" denildi.

Ocak ayı başında ABD, başkent Mogadişu'nun limanındaki ABD tarafından finanse edilen bir WFP deposunun tahrip edilmesinin ardından "hırsızlık" ve "hükümet müdahalesi" raporları üzerine Somali'ye yardımı askıya almıştı.

ABD, 29 Ocak'ta WFP gıda dağıtımının yeniden başladığını duyurmuştu.

Ancak tüm BM kuruluşları, Başkan Donald Trump'ın geçen yıl Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Washington'un dünya genelinde yardımları kesmeye başlamasından bu yana ciddi finansman sıkıntısı yaşandığı konusunda uyarıda bulundu.

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith Cuma günkü açıklamasında "Durum endişe verici bir hızla kötüye gidiyor. Aileler her şeylerini kaybetti ve birçoğu şimdiden uçurumun kenarına itilmiş durumda. Acil gıda desteği sağlanmadığı takdirde koşullar hızla kötüleşecektir. Belirleyici bir anın eşiğindeyiz. Acil önlem alınmazsa, çoğu kadın ve çocuk olan en savunmasız kişilere zamanında ulaşamayabiliriz." dedi.

WFP'ye göre Somali'de yaklaşık 4.4 milyon kişi kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

Kaynak: Mepa News