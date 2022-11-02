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Dünya Somali'den tahıl koridoru açıklaması
Dünya

Somali'den tahıl koridoru açıklaması

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in (BM), girişimlerinin ardından Karadeniz’deki tahıl koridorunun yeninden açılması, Somali halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 19:08:00 -
Somali'den tahıl koridoru açıklaması

Rusya’nın Türkiye ve BM'nin girişimleri ile tahıl anlaşmasına geri dönmesi yoksul ülkeleri sevindirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tahıl krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Somali’de halk, tahıl koridorunun yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Başkent Mogadişu’da tahıl pazarından satış yapan Amina Sidow Ömer yaptığı açıklamada, son zamanlarda tahıl fiyatlarının yükselmesi ile ailelerin zor durumda olduğunu belirterek, stokların tükenmek üzere olduğunu aktardı. Türkiye’nin tahıl koridoru krizini çözmesinin Somali için önemli olduğu vurgulayan Ömer, gelecek günlere Afrika’ya ulaşacak olan tahıl sevkiyatları sayesinde yükselen fiyatların düşeceğini ifade etti. Tahıl almak için pazara gelen Ahmet Ali İbrahim ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimi ile tahıl krizinin aşıldığı haberi duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahıl krizini çözmedeki rolü için teşekkür etti.

Türkiye ve BM devreye girmişti

Ukrayna'nın, Kırım açıklarındaki Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiği iddiası nedeniyle Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması sonrasında Türkiye ve BM, Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi için devreye girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, “Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya’ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna’dan yazılı garanti aldık. Rusya şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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