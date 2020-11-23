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Aktüel Somali'deki şiddetli fırtınada 8 balıkçı hayatını kaybetti
Aktüel

Somali'deki şiddetli fırtınada 8 balıkçı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:46:35 -
Somali'deki şiddetli fırtınada 8 balıkçı hayatını kaybetti

MOGADİŞU (AA) - Somali'de meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 8 balıkçı hayatını kaybetti.

Hafun bölge komiseri Mohamed Yusuf Garow, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece Puntland eyaletinin Bosaso ve Hafun bölgelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir teknenin alabora olduğunu söyledi.

Garow, "Teknedeki 8 balıkçı hayatını kaybetti." dedi.

Balıkçıların Yemen vatandaşı olduğunu dile getiren Garow, şiddetli yağmur ve rüzgarların bölgedeki ev ve yolları da tahrip ettiğini aktardı.

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