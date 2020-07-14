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Aktüel

Somali'de uçak havaalanına inişi sırasında kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:19:51 -
Somali'de uçak havaalanına inişi sırasında kaza yaptı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de insani yardım taşıyan bir kargo uçağının kaza yaptığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Cibuti'den hareket eden, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan kargo uçağı ülkenin Hiran bölgesindeki Beledweyne Havaalanı'na inişi sırasında kaza yaptı.

Kazaya müdahale eden ekipte yer alan bir kişi, 3 kişilik mürettebatın kurtulduğunu aktardı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde uçağın alev aldığı ve parçalandığı görüldü.

Uçağın Beledweyne bölgesinde sel felaketinden etkilenenler için yardım getirdiği belirtiliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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