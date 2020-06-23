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Dünya

Somali'de Türk askeri üssüne saldırı girişimi! Son anda engellendi

Somali'de Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen şahıs, güvenlik görevlileri tarafından son anda etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:14:00 - 2020-06-23 10:36:56
Somali'de Türk askeri üssüne saldırı girişimi! Son anda engellendi

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Yılmaz, "İlk gelen bilgilere göre, eylemci kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştı ve Somalili askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca vuruldu. Bu sırada patlama yaşandı. Bir sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi aldık." dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Yorumlar

ahmet

kaatil ABU DABI PSIKOPATI ve tasmasini tutanlar anladigi dild3n cevabini almali
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