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Aktüel Somali'de seçim takvimi belli oldu
Aktüel

Somali'de seçim takvimi belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:07:59 -
Somali'de seçim takvimi belli oldu

MOGADİŞU/İSTANBUL (AA) - Somali, cumhurbaşkanlığı seçiminin gelecek yıl başında yapılacağını açıkladı.

Başkent Mogadişu'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda federal hükümet yetkilileri ile eyalet başkanları arasında yapılan toplantıda seçim takvimi belirlendi.

Buna göre, seçim süreci resmi olarak 10 Ekim'de başlayacak, federal ve eyalet seçim komisyonları 20 Ekim'e kadar atanacak.

1-30 Kasım tarihlerinde milletvekillerini ve sandık merkezlerini seçecek delegeler belirlenecek.

Aralık boyunca yapılacak iki seçimde Somali Meclisinin üst ve alt kanadında görev yapacak vekiller belli olacak.

Vekiller, 1 Ocak ve 8 Şubat 2021 tarihlerinde Meclisin alt ve üst kanadının başkanlarını ve yeni dönemin cumhurbaşkanını seçecek.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, gelecek yılbaşında düzenlenecek seçimlerde ilk kez "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

Halen "4.5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

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