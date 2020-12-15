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Aktüel Somali'de seçim öncesinde hükümet karşıtı gösteri
Aktüel

Somali'de seçim öncesinde hükümet karşıtı gösteri

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:49:43 -
Somali'de seçim öncesinde hükümet karşıtı gösteri

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’da 2021 başında düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde hükümet karşıtı gösteri yapıldı.

Çoğunluğunu genç ve kadınların oluşturduğu göstericiler, başkentin Benadir bölgesinde hükümetin atadığı seçim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu yanlısı olduğunu ileri sürerek protesto düzenledi.

"Halk Cumhurbaşkanı Fermacu'yu istemiyor." sloganları atan göstericiler, özgür ve adil seçim çağrısı yaptı.

Protestoya katılan Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin gidişatından memnun değilim. İç savaşın yeniden başlamasından korkuyorum, tekrar yerimden edilmek istemiyorum." dedi.

Hasan Muhtar da Cumhurbaşkanı Fermacu’yu eski Somali Cumhurbaşkanı Siad Barre'ye benzeterek "Baskılar devam ederse ülke 1991’de iç savaşın başladığı yere geri gidecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şehirde gösteriler nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Ekim ayında Mogadişu’da bir araya gelen federal hükümet yetkilileri ile eyalet başkanları seçim takvimini belirlemiş, ocak ve şubat aylarında seçim sürecinin tamamlanmasını kararlaştırmıştı.

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