Somali'de operasyon! 76'sı etkisiz hale getirildi, 10'u enselendi
Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı Aşağı Şabel bölgesinde düzenlenen operasyonda 76 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Somali ordu komutanlarından Tuğgeneral Mohamed Tahaliil, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'lı teröristlerin, Aşağı Şabel bölgesinde Bariire ve Awdhegle'deki askeri üslere saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Askerlerin söz konusu saldırıya cevaben örgüte yönelik operasyon düzenlediğini aktaran Tahaliil, operasyonda 76 teröristin öldürüldüğünü, 10 teröristin de yakalandığını kaydetti.
Adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonda çok sayıda askerin de hayatını kaybettiğini söyledi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.