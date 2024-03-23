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Oruç Somali’de mülteci kamplarında kalanlara iftar yemeği
Oruç

Somali’de mülteci kamplarında kalanlara iftar yemeği

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:25:00 -
Somali’de mülteci kamplarında kalanlara iftar yemeği

Somali’deki Dhuubaa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Umuda Koşanlar Derneği, ülkede çatışmalar ve kuraklık sebebiyle mülteci kamplarına sığınanlara iftar yemeği dağıttı.

Dhuubaa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Şeyh Ali, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yemek yapmaya gücü yetmeyenler için iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Ali, dağıtılan yemekle 300 kişinin oruç açtığını belirtti.

İftar yemeği alan Abdulahi Muhammed Matiin ise görme engelli olduğunu dile getirerek, “Buraya oğlumla geldim ve her gün nasibimiz olursa iftar yemeği alıyoruz” dedi.

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