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Dünya Somali'de kanlı saldırı! Aralarında bir de bebek vardı
Dünya

Somali'de kanlı saldırı! Aralarında bir de bebek vardı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen intihar saldırısında aralarında bir bebeğin öldüğü 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:25:00 -
Somali'de kanlı saldırı! Aralarında bir de bebek vardı

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Oronjo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki Shangani semtinde bir restoranda bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Somali Polis Sözcüsü Sadaq Adan Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ali, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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