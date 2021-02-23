Somali'de eğitime 2 hafta ara
Somali'de yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği bildirildi.
Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği belirtildi.
Somali Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkedeki tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta süreliğine ara verildiğini açıkladı.
Ülkede, Kovid-19'a karşı henüz aşılamanın başlamadığı da aktarıldı.
Öte yandan muhalefet, başkent Mogadişu'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi için gerekli malzemenin tükendiğini öne sürdü.
Somali'de şimdiye kadar 6 bin 17 kişide virüs tespit edilirken, 202 kişi hayatını kaybetti.