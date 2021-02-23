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Dünya Somali'de eğitime 2 hafta ara
Dünya

Somali'de eğitime 2 hafta ara

Somali'de yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 00:18:00 - 2021-02-23 00:18:29
Somali'de eğitime 2 hafta ara

Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle okullarda eğitime 2 hafta ara verildiği belirtildi.

Somali Meclisi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkedeki tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta süreliğine ara verildiğini açıkladı.

Ülkede, Kovid-19'a karşı henüz aşılamanın başlamadığı da aktarıldı.

Öte yandan muhalefet, başkent Mogadişu'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi için gerekli malzemenin tükendiğini öne sürdü.

Somali'de şimdiye kadar 6 bin 17 kişide virüs tespit edilirken, 202 kişi hayatını kaybetti.

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