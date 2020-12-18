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Aktüel Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü
Aktüel

Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:35:18 -
Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

İSTANBUL (AA) - Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Galkayo kentindeki bir stadyumun hedef alındığı saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği kaydedildi.

Polis memuru Ali Hassan, bombalı saldırının stadyum girişinde yapıldığını, terör örgütü Eş-Şebab tarafından yapıldığı tahmin edilen saldırıda aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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