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Somali'de bombalı araç saldırısı

Başkent Mogadişu'nun güneyinde bir kontrol noktasını hedef alan saldırıda yaralılar olduğu belirtiliyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:35
Somali'de bombalı araç saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun güneyinde bir kontrol noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilerken, yaralıların durumu ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları patlamanın çok güçlü olduğunu, olay yerinden alev ve duman yükseldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:35
  1. Mogadişu
  2. patlayıcı yüklü araç
  3. Somali

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