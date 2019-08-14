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Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

Awdhegle kasabasında askeri üssü hedef alan bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti- Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:48
Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyinde bir askeri üsse, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bu patlamadan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı.

Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü.

Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:48
  1. Eş-Şebab
  2. intihar saldırısı
  3. Somali

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