Somali'de askeri üsse saldırı! Çok sayıda ölü var Somali'nin El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde düzenlenen intihar saldırısı nedeniyle 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesindeki El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde intihar saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında saatlerce çatışma yaşandı. Eş-Şebab üstlendi Çatışmada ilk belirlemelere göre 8 asker yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı. Bazı saldırganlar da etkisiz hale getirildi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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