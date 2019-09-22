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Somali'de askeri üsse saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'nin El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde düzenlenen intihar saldırısı nedeniyle 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 16:36
Somali'de askeri üsse saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'nin güneyinde askeri üssün hedef alındığı intihar eyleminde 8 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesindeki El-Saliini yakınlarındaki askeri üssün girişinde intihar saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında saatlerce çatışma yaşandı.

Eş-Şebab üstlendi

Çatışmada ilk belirlemelere göre 8 asker yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı. Bazı saldırganlar da etkisiz hale getirildi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 16:36
  1. askeri üs
  2. Güvenlik kaynakları
  3. Aşağı Şabelle bölgesi
  4. El-Saliini
  5. terör örgütü eş-Şebab

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