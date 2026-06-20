Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

ROMA'DA TANSİYON YÜKSELTEN MÜZE Müzenin girişinde ziyaretçileri, "Biz bir zamanlar sizin olduğunuz gibiydik, siz de bir gün bizim olduğumuz gibi olacaksınız." şeklindeki ünlü bir mesaj karşılıyor. Kapuçin rahiplerine göre amaç korkutmak değil, insanlara hayatın geçiciliğini ve ölümü hatırlatmak.