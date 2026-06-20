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Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

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Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

Roma'da bulunan Museo e Cripta dei Cappuccini müzeinde, sanat eserleri değil binlerce keşişe ait insan iskeleti parçaları sergileniyor.

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Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

Müzelerde sessiz olmak yavaş hareket etmek doğaldır. Ancak İtalya'nın Roma kentindeki bu müzede karşılaştığınız manzara sizin nefes almanızı bile etkileyecek cinsten. Roma'nın kalbinde bulunan bu müzede sergilenenler sanat eseri değil, insan kemikleri. Yaklaşık 4 bin keşişin kalıntılarıyla süslenen mahzenler, ziyaretçilere ölümün kaçınılmazlığını hatırlatıyor.

#2
Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

ROMA'DA TANSİYON YÜKSELTEN MÜZE Müzenin girişinde ziyaretçileri, "Biz bir zamanlar sizin olduğunuz gibiydik, siz de bir gün bizim olduğumuz gibi olacaksınız." şeklindeki ünlü bir mesaj karşılıyor. Kapuçin rahiplerine göre amaç korkutmak değil, insanlara hayatın geçiciliğini ve ölümü hatırlatmak.

#3
Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

DUVARLAR İNSAN KEMİKLERİNDEN OLUŞUYOR Museo e Cripta dei Cappuccini (Kapuçinler Müzesi ve Kemik Mahzeni) ya da daha bilinen adıyla Capuchin Crypt. Roma'daki bu müze, Via Veneto üzerinde bulunan Santa Maria della Concezione dei Cappuccini Kilisesi'nin altında yer alıyor.

#4
Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

En dikkat çekici özelliği, yaklaşık 3 bin 700 Kapuçin keşişinin kemiklerinin duvarlara ve tavanlara dekoratif şekillerde yerleştirildiği altı küçük mahzenden oluşması.

#5
Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

Kafatasları, omurlar ve diğer kemikler avizeler, çiçek desenleri ve dini motifler oluşturacak şekilde düzenlenmiş.

#6
Foto - Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar!

GİRİŞ ÜCRETİ: 10 EURO Roma'nın ünlü Kapuçinler Müzesi'ne metroyla ulaşmak isteyenlerin Barberini durağında inmesi yeterli. Tarih ve gizem dolu bu sıra dışı müzeyi ziyaret etmek için ise 10 euro giriş ücreti ödeniyor.

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