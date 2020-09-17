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Aktüel Somali'de 5 din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Aktüel

Somali'de 5 din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:06:43 -
Somali'de 5 din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

GAROWE (AA) - Somali'nin güneyinde 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Son bir haftada din adamlarına karşı düzenlenen ikinci saldırı olan hadise, ülkenin Orta Şabella bölgesinin Rage Ele kasabasında meydana geldi.

Adale Bölgesi Komiseri Muse Geney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşananları doğrulayarak saldırının intikam nedeniyle gerçekleştirildiği bilgisine ulaştıklarını, masum sivillerin öldürülmesinin korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Orta Şabella'daki polis memuru Ali Nur Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrıca olayda yaralanan çok sayıda medrese hocasının bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ülkenin Güney Batı eyaletinin Huddur ilçesi kırsalında salı günü hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alınmış, yola döşenen mayının patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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