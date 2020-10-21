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Aktüel Somali’de 19 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi
Aktüel

Somali’de 19 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:06:18 -
Somali’de 19 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

MOGADİŞU (AA) - Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 19 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Bay vilayetinin Dinsoor ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 19 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.

Somali Silahlı Kuvvetler Radyosu'na konuşan General Odowa Yusuf Rage, birliklerin terör örgütü üyelerinin toplandığı bir kampı yok etmeyi başardığını söyledi.

General Odowa, Dinsoor'a yaklaşık 11 kilometre mesafedeki bir bölgede düzenlenen operasyonun, alınan istihbaratın ardından gerçekleştiğini aktardı.

Son haftalarda Somali ordusu Eş-Şebab’a düzenlediği operasyonlara hız verdi. Operasyonların çoğu ülkenin güney bölgelerinde gerçekleşti.

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