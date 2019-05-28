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Somali vatandaşı öğrenciye FETÖ gözaltısı!

Adana'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün "Afrikalı öğrencilerin sorumlusu" olduğu ileri sürülen Somali vatandaşı şüpheli yakalandı.

28 Mayıs 2019 Salı 11:22
Somali vatandaşı öğrenciye FETÖ gözaltısı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A. gözaltına alındı.

Örgütün "Afrikalı öğrencilerin sorumlusu" olduğu iddia edilen şüpheli, sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:22
  1. Adana
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