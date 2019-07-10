Somali ordusu Eş-Şebab üyelerini infaz etti! Somali ordusu, iki yıl önce başkent Mogadişu’yu kana bulayan 3 Eş-Şebab üyesini infaz ettiğini bildirdi.

Somali ordusu, iki yıl önce başkent Mogadişu’yu kana bulayan 3 Eş-Şebab üyesini infaz ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, 2017’de başkentteki bir otele yapılan ve 28 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen 3 kişinin kurşuna dizildiği belirtildi. Teröristler 28 Ekim 2017’de Nasa-Hablod Hotel’e önce bomba yüklü araçla saldırmıştı. Otelde bulunan çok sayıda kişiyi rehin alan teröristler, çatışma sırasında emniyet güçlerince yakalanmıştı.

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